«الكهرباء»: إضافة 28 ألف ميجاوات للشبكة القومية في 4 سنوات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع يعود إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية التي تؤمن بأن هذا القطاع يمثل ركيزة مهمة في أي مشروعات تنموية وأي نظرة للمستقبل تنبع من التطوير في هذا القطاع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن ما تم في هذا القطاع جرى بالتعاون بين وزارة الكهرباء ووزارات أخرى مثل وزارة البترول، والمالية، والقوات المسلحة، وخلال 4 سنوات أضيف إلى الشبكة القومية للكهرباء 28 ألف ميجاوات.

أهم المشروعات القومية

وعن أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، قال «حمزة» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الأربعاء، أن أهم المشروعات هي أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء في البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، بإجمالي 14400 ميجاوات، بتكلفة قدرها 6 مليارات يورو، موضحًا أن هذه الكمية من الكهرباء كبيرة جدًا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة لم تهتم فقط بالإنتاج، ولكن الدولة اهتمت أيضًا بشبكات نقبل وتوزيع الكهرباء من أجل الوصول لأفضل جودة للكهرباء.

خطة مصرية طموحة

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الدولة المصرية وضعت رؤية مصر 2030 بهدف الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، مشددًا على أن ذلك جرى من خلال مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة ومشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.

وشدد وزير الكهرباء على أن الدولة عملت على مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.