«الكهرباء» توقع عقد مع شركة «السويدي» لتأمين كهرباء مونوريل العاصمة

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم، عقد مع شركة السويدي إلكتريك، للتجارة والتوزيع «ش.م.م»، لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية بمنطقة كهرباء القاهرة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل، الذي يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائي في العالم، وبمثابة نقلة نوعية كبيرة في المواصلات العامة بمصر، وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة، واستمرارًا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل على مستوى الجمهورية، وتوفير التغذية الكهربائية لمحطات محولات المونوريل.

ويتم العمل على تأمين التغذية الكهربائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، من خلال تنفيذ توسعة محطة محولات S1 جهد 500/220/66/22 ك.ف توريد، وتركيب المهمات بواقع 2 خلية GIS جهد 66 ك.ف، بالإضافة إلى 2 محول قدرة 40 م.ف.أ جهد 66/22 ك.ف.

يأتي ذلك بالإضافة إلى المهمات الخارجية والتأريض وكابلات الجهد المتوسط فضلًا عن توسعة لأنظمة التحكم الآلي SAS والوقاية الرقمية، وإنشاء نظام الإطفاء التلقائي على المحولات، وتوريد خلايا الجهد المتوسط جهد 22 ك.ف، بالإضافة إلى جميع الأعمال المدنية المطلوبة بنظام تسليم مفتاح.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع مليون وخمسون ألف دولار وخمسون مليون جنيه مصري لا غير، ويتم التمويل ضمن المشروعات الإستراتيجية بمدة تنفيذ تبلغ حوالى 8 شهور من تاريخ استلام أمر القبول واعتماد التصميمات.

وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفي إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين، بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.