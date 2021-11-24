«الكهرباء» تستعين بـ46 وحدة طوارئ و35 مولد لتأمين احتفالات طريق الكباش

تابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ضمن الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية، خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش مواكبة مع الافتتاحات الأخرى الخاصة بالمشروعات القومية بالمحافظة، خلال شهر نوفمبر الجاري؛ لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية.

تأمين التغذية الكهربائية

وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدكتور شاكر، تلقي تقريرًا يوضح الإجراءات التي اتخذتها شركة مصر العليا لتأمين التغذية الكهربائية خلال الاحتفالية، على النحو التالي:

- التواصل والتنسيق مع الشركة المسؤولة عن تنظيم وتجهيز جميع مراحل الحدث العالمي الخاص بافتتاح طريق الكباش، بعد تطويره وتحديد مواقع التصوير والقدرات المطلوبة «ماكينات الطوارئ»، في وجود مندوب المحافظة ومندوب وزارة الآثار.

- رفع حالة الطوارئ القصوى بقطاعات الشركة «أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج»، وبخاصة قطاع كهرباء الأقصر، إذ جرى المرور على الشبكة بالكامل ومراجعتها، والتأكد من كفاءتها واستقرارها، وعمل صيانة طارئة لها.

الدفع بـ35 مولد ديزل

- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية وتجهيز وصيانة مولدات الديزل، إذ جرى الدفع بـ35 مولد ديزل، والتأكد من جاهزية التغذيات البديلة.

- المرور الميداني للاطمئنان على استقرار التغذية والتغذية البديلة ووحدات الطوارئ المطلوب توفيرها ومتابعة سير العمل بالموقع.

- الدفع بـ21 وحدة طوارئ بقدرات مختلفة تابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

الاستعانة بـ25 وحدة طوارئ

- طلب الاستعانة بـ25 وحدة طوارئ بقدرات مختلفة من الشركات الشقيقة لتدعيم التغذية.

- تشكيل فرق طوارئ بخلاف فرق الصيانة بكل هندسة مجهزة بجميع المعدات اللازمة؛ للتدخل السريع أثناء الحالات الطارئة.

- إنشاء غرفة عمليات بالمركز الرئيسي، وغرف فرعية بقطاع كهرباء الأقصر؛ لمتابعة أي أعطال أو انقطاعات تحدث بالشبكة.