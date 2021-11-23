السيسي: مصر ستنقل خبراتها في الكهرباء والطاقة لأعضاء الكوميسا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر ستعمل على نقل خبراتها في قطاع الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء، وتشجيع المبادرات الرامية لمواجهة التحديات التي تواجها الدول الأعضاء بشأن عجز الطاقة، موضحا أنّ تشجيع وجذب الاستثمار في إقليم الكوميسا، يتطلب بذل المزيد من الجهود من الدول الأعضاء والأمانة العامة، لاستغلال المقومات الفريدة التي تحظى بها دول الكوميسا في هذا الإطار.

الرئيس: قائمة بفرص استثمارية واعدة لتنفيذها في الكوميسا

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة تجمع الكوميسا، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ نقص البيانات اللازمة للفرص الاستثمارية، يشكل عقبة تحدٍ أمام تنمية الاستثمارات في المنطقة، ولذلك تعمل مصر على دعم وتشجيع الأمانة العامة للتعاون مع الدول الأعضاء، لإعداد قائمة بفرص استثمارية واضحة تُعرض على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل للعمل على تنفيذها، بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل لمواطني الإقليم.

وشرح السيسي، أنّ تداعيات جائحة كورونا أكدت أهمية العمل المشترك لمواجهتها، وهو أمر ترى مصر أهمية أن يدرسه السوق المشتركة على وجه السرعة، ووضع خطة واضحة لأهمية التكامل الاقليمي في هذا القطاع، ومواءمة الساسيات الوطنية لضمان سهولة نفاذ المنجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء، كما يتعين علينا جميعا المضي قدما لرفع الوعي لدى المواطنين للاستفادة من اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا.

السيسي: تكامل الأعمال ضرورة ملحة لتسريع وتيرة التعافي من كورونا

وشدد الرئيس على أنّ مجتمع الأعمال هو الفاعل الرئيسي وأهم مستفيد من السوق المشتركة للكوميسا، وتولي مصر اهتماما كبيرا لتذليل أي عقبات في الإقليم، حيث تؤمن بأنّ تكامل الأعمال ضرورة ملحة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا.