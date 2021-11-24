وصول محمد منير لعزاء ابن شقيقته في عابدين.. ومنع الصحفيين من تصويره

وصل النجم محمد منير إلي عزاء معتصم كمال بري ابن شقيقته، منذ قليل، والمقام حاليا في حي عابدين، وذلك بعد أن وافته المنية مساء أمس الأول، وشُيعت جنازته أمس بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ومنعت أسرة الراحل المصورين والصحفيين من التقاط أي صور للفنان محمد منير، وأجبرتهم علي إنزال هواتفهم المحمولة وكاميراتهم الشخصية، إلا أنه بدا على منير ملامح الحزن الشديد نظرا لقربه من ابن شقيقته المتوفي، والذي كان يعتبره بمثابة ابنه.

دموع محمد منير في جنازة ابن شقيقته

ولم يتمالك محمد منير دموعه أثناء تشييع جنازة ابن شقيقته، أمس الثلاثاء، من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، حيث ظل جالساً داخل سيارته في حالة بكاء متواصل، وحرصت الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام علي تقديم واجب العزاء له عند سيارته.

وشارك محمد منير المشاركة في تشييع جنازة ابن شقيقته حتى مثواه الأخير، حيث حاول تهدئه أقاربه بعد دخولهم في نوبة بكاء شديدة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

محمد منير يعود للقاهرة بعد فحوصات طبية بألمانيا

وكان محمد منير وصل إلي القاهرة، قبل أيام، قادما من ألمانيا، بعد إحيائه لعدد من الحفلات هناك، فضلاً عن إجرائه لعدد من الفحوصات الطبية التي يخضع لها من حين لآخر.

وأحيا محمد منير حفلا غنائيا كبيرا في الساحل الشمالي قبل 3 أشهر، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا من جميع الفئات والأعمار، إذ توافدوا إلى الحفل قبل انطلاقه بساعات مرددين: «الكبير كبير يا منير»، ليصعد الكينج مرحبا بجمهوره ويقول لهم: «أنا مش كبير، الشعب المصري وقياداته هما اللي كبار».