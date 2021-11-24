محمد منير يستقبل عزاء نجل شقيقته تحت شعار «للرجال فقط»

يستقبل الفنان محمد منير، الآن، المعزين في وفاة معتصم كمال، ابن شقيقته في إحدى جمعيات النوبيين بعابدين، الذي اقتصر على الرجال فقط.

وحضر لتقديم واجب العزاء في ابن شقيقة الفنان محمد منير، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب الصحفي محمود موسى، والمنتج وائل الغنيمي، وعدد من الأقارب والعائلة.

وظهر على الفنان محمد منير، الحزن الشديد؛ نظرا لقربه من ابن شقيقته المتوفى، الذي كان يعتبره بمثابة ابنه.

أسرة محمد منير تُجبر الصحفيين على عدم تصوير العزاء

وأجبرت أسرة الفنان محمد منير، مراسلي القنوات الفضائية والصحفيين، على عدم التقاط أي صورة لـ«الكينج»، خلال مراسم العزاء.

انهيار محمد منير بجنازة ابن شقيقته

وأصيب الفنان محمد منير، بانهيار شديد، ظهر أمس الثلاثاء، خلال جنازة ابن شقيقته، وظهر داخل سيارته باكيًا، وتواسيه الداعية ياسمين الخيام، كونه لم يستطع الخروج من السيارة والمشاركة في صلاة الجنازة.

محمد منير يفقد توأم روحه في يناير 2020

وفقد محمد منير، محمود أبا يزيد، ابن عمه وزوج شقيقته، مطلع يناير 2020، ودخل في حالة حزن شديد لفترة طويلة، إثر هذا الفراق، وكان يعتبره بمثابة شقيقه وتوأم روحه.

وقال محمد منير، بعد انتهاء مراسم عزاء ابن عمه آنذاك: «لم أشعر بالعزاء كان لقاء مع التسامح والحب والدفء، شعرت أمس أننا نملك قدرة الحب معًا، شعرت بحبكم جميعًا أولادي، زملائي، أصدقائي والشعب المصري والعربي فكنتم جميعًا أهلي وعائلتي وسندي، شعرت في لحظة واحدة بكل مشاعر المواساة الرقيقة المليئة بالدفء والحب، شعرت للمرة المليون بشعور العائلة».