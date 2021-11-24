علاء خالد: دوري في مسلسل «قواعد الطلاق الـ45» كان حلم واتحقق

أعرب الفنان الشاب علاء خالد، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل «قواعد الطلاق الـ45»، علي إحدى المنصات الإلكترونية من الاحد إلي الخميس، ويتكون المسلسل من 45 حلقة .

وقال الفنان الشاب علاء خالد في تصريح خاص لـ«الوطن»: «استمتعت بالعمل في مسلسل قواعد الطلاق الـ45 بجميع مراحله، بداية من قراءة السيناريو، والتحضير للشخصية وتصوير المشاهد، وخصوصا إني عملت مع فريق العمل في مسلسل «حلوة الدنيا سكر» وهذا ما شجعني أكثر لقبول العمل موضحا: «كان نفسي في الدور ده من زمان، أنا كان نفسي أعيش قصة حب في عمل ليا».

علاء خالد: اتمرنت على الدور مع صاحبي.. عنده فرن

وأضاف علاء خالد، أن المخرج هو سبب ظهوره بهذا الشكل، «لأنه مخرج شاطر ومحترم وعنده وعي كبير لما يفعله، جعلني اشعر بأن سليم هو أنا وكان دايما يقف بجانبي طوال أحداث المسلسل، حقيقي إحنا كنا عيلة».

وأختتم أنه استعد للدور بمساعدة أحد أصدقائه الذي يمتلك مخبزا، فكان بجانبه طوال الوقت يشاهد ما يفعل، كما أنه كان يتحدث مع العمال، مواصلا: «أتمنى الفترة الجاية أن أمثل دور مدمن، حاسس إني هعمله بشكل مختلف».

أحداث مسلسل قواعد الطلاق الـ 45

وتدور أحداث «قواعد الطلاق الـ 45» حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعًا، ولكنها تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجه الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة.

ويذكر أن علاء خالد شارك في العديد من الأعمال أبرزهم، فيلم «عيش حياتك» بطولة سامح حسين وساندي، مسلسل « ضد مجهول » بطولة غادة عبد الرازق، مسلسل «عمر ودياب» بطولة على ربيع ومصطفي خاطر، مسلسل «بين السما والأرض» بطولة هاني سلامة شخصية عادل تايسون، وفيلم «200 جنيه» من بطولة أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، وخالد الصاوي.