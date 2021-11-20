إنجي المقدم تنشر البرومو الرسمي لمسلسل «قواعد الطلاق الـ45».. «فيديو»

طرحت منصة شاهد الرقمية، البرومو الرسمي لمسلسل «قواعد الطلاق الـ45»، تمهيدًا لعرضه عبر المنصة اعتبارًا من يوم 21 نوفمبر الجاري، فيما سيُعرض عبر قناة MBC4، بعدها بـ24 ساعة فقط، وهو من إنتاج شركة Sproductions.

قواعد الطلاق الـ45

ونشرت الفنانة إنجي المُقدم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برومو المسلسل، مُعلقة عليه بقولها: «عاوزين تعرفوا إيه هي قواعد الطلاق !! اتفرجوا على مسلسل «قواعد الطلاق الـ45» ابتداءً من يوم الأحد القادم».

المنتجة سالي والي: المسلسل يُمهد الطريق لخلق حوار في مجتمعاتنا العربية

وأرجعت المنتجة سالي والي، في بيانٍ صحفي، أسباب خوضها تجربة مسلسل درامي مأخوذ عن فورمات أجنبي، إلى أنّ «الدافع الأساسي في هذا العمل هو تعزيز و تمكين المرأة وتشجيعها على اتخاذ القرار السليم خصوصًا عند حدوث الانفصال في الوقت المناسب، إذ نتوقع أنّ هذا العمل يُمهد الطريق لخلق حوار في مجتمعاتنا العربية».

تعرف على أحداث مسلسل قواعد الطلاق الـ45

مسلسل قواعد الطلاق الـ45، الذي تغير اسمه من «دليلك الذكي للطلاق»، والمأخوذ عن «Girlfriends' Guide to Divorce»، تدور أحداثه حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعًا، ولكنها تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجه الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة.

أبطال مسلسل قواعد الطلاق الـ45.. أبرزهم إنجي المُقدم

مسلسل قواعد الطلاق الـ45، مكوّن من خمسة وأربعين حلقة، وهو من بطولة الفنانة إنجي المقدم، وهيدي كرم، وسالي شاهين، وعمر الشناوي، وصدقي صخر، وإنجي أبو زيد وجيهان الشماشرجي، وهو من إنتاج Sproductions سالي والي، وإخراج مصطفى أبو سيف.

إنجي المُقدم مع كريم عبدالعزيز في الاختيار

يذكر أنّ الفنانة إنجي المُقدم، شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل الاختيار 2، حيث أعربت عن سعادته البالغة لتعاونها مع الفنانة كريم عبد العزيز، الذي وصفته بقولها: «كريم عبد العزيز بالفعل كما يقال عنه نجم، ويؤدي الدور بسلاسة وسهولة، لدرجة أنك لا تشعر أنه يمثل، بل وتصدقه، ولكن عندما تراه على الشاشة تشعر بثقله وأن ما يفعله لا أحد يستطيع فعله».