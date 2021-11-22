يبحث الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن موعد عرض مسلسل قواعد الطلاق الحلقة 45، وذلك بعد ساعات من إذاعة الحلقة الأولى من المسلسل الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم إنجي المقدم، هيدي كرم، سالي شاهين، إنجي أبو زيد، بالإضافة عمر الشناوي، ومن إخراج مصطفى أبوسيف.

موعد عرض مسلسل قواعد الطلاق الحلقة الـ45

وكشفت شبكة «MBC» عن موعد عرض مسلسل قواعد الطلاق الحلقة الـ45، على قناة «MBC 4»، ليكون من الأحد إلى الخميس أسبوعيا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت مصر، وتذاع الحلقة الجديدة قبل ذلك الموعد بيوم على منصة «شاهد VIP».

وتدور أحداث المسلسل المأخوذ عن السلسة الأمريكية الشهيرة «Girlfriends Guide To Divorce»، والمكون من 45 حلقة في إطار من الدراما الكوميدية، حول سيدات يواجهن الحياة بعد طلاقهن، ويحاولن التغلب على معانتهن، ويخضن حرب ضد المجتمع لرفض قولبة دور المرأة ويحاولن الوصول إلى حياة أفضل.

وتؤدي إنجي المقدم ضمن أحداث المسلسل شخصية كاتبة شهيرة لديها كتب ناجحة عن الحياة الزوجية، لتكتشف بعد ذلك أنها تعيش في كذبة كبيرة، حيث تسوء علاقتها بزوجها وتقف على حافة الطلاق.

ومن جانبها، قالت الفنانة هيدي كرم في حوار مع برنامج «MBC تريندينج»، إن أزمة الطلاق هو أمر واقع، فالمجتمع يعاني مع تلك الظاهرة بشكل كبير، وهو ما أكد عليه المخرج مصطفى أبو سيف، وكشف أن ارتفاع نسبة الطلاق في الجيل الحالي كان السبب وراء طرحه دراميا، من خلال استعراض أكثر نموذج من السيدات اللاتي يخضن تجربة الطلاق وتأثيرها على الأسرة والأطفال.

سالي شاهين تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى في « قواعد الطلاق الـ 45»

وتخوض الإعلامية سالي شاهين تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال المسلسل، حيث أوضحت في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنها تتمنى أن تكون على قدر المسؤولية التي وضعت فيها، وفيما يتعلق بالشخصية التي تؤديها خلال العمل، قالت: «هي فتاة رومانسية تبحث عن الرجل المناسب، وبرغم أنها قد تبدو سطيحة إلا أنها تهتم كثيرا لأمور أصدقائها المحيطين بها».