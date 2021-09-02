هنا الزاهد تروي موقفا لا تنساه لزوجها أحمد فهمي في «حلوة الدنيا سكر»

كشفت الفنانة هنا الزاهد، كواليس مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، قائلة إنّها صورت المسلسل في 8 أشهر، «مشفتش أحمد فهمي بقالي 8 أشهر وبشكره لأني كنت بقعد أذاكر في الأوضة وهو يقولي خلصتي؟ فبقوله لا سيبني شوية أذاكر.. أنا تعبت فعلا في المسلسل».

استغليت أحمد فهمي في تصوير المسلسل

وأضافت «الزاهد»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم، أنها استغلت الفنان أحمد فهمي لمساعدتها في أول مشهد لها في المسلسل «استغليته في مشهد في آخر قصة (9 خطوات لقلب راجل) جه في آخر المشهد قالي أنا نفسي أطلع معاكي ولو شوت بس عشان يبقى موجود في أول عمل ليكي، جميل أوي وطيب».

وتابعت: «المشهد فرق معاه أوي، بالرغم أنها حاجة صغيرة أوي إلا أنه كان مهتم أنه يكون في أول حاجة، حتى لو بعد سنين يشوفها يقول أنا في أول عمل كنت مع هنا.

منى الشاذلي تبدي إعجابها بـ8 قصص من مسلسل هنا الزاهد

من جانبها أبدت الإعلامية منى الشاذلي إعجابها بـ8 قصص بالمسلسل، من ضمنهم «لو كنت يوم أنساك»، فكانت قصة رومانسية للغاية مع الفنان أحمد فهمي، إضافة لقصة «لا سحر ولا شعوذة»، حيث أثارت هذه الحلقة الأطفال.

وكشفت «زاهد» بأن هذه القصة كانت من المفترض أن تكون مسلسلا طويلا، ولكن وجدنا أنه من المجازفة أن يكون المسلسل بأكمله عن السحر، خاصة أن الجرافيك يستغرق وقتا فاستبدلنا الفكرة بـ5 حلقات كل حلقة قصة.

ولفتت إلى أن أكثر القصص في المسلسل التي أخذت وقتا في التصوير كانت قصة «أماني وتهاني»، معقبة: «كنت بصور ساعتها شخصيتين، البنت المتعجرفة وبعد ما اتحولت في حياة واحدة تانية، فلازم كنت أختلف في قصة واحدة، كانت صعبة».