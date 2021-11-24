أسباب إيقاف محمد رمضان عن الغناء.. «بيقلع على المسرح»

يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة أسباب إيقاف محمد رمضان عن الغناء، وذلك بعدما فجر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، مفاجأة كبيرة مساء أمس الثلاثاء، بشأن وقف الأول وعدم منحه أي تصاريح جديدة.

محمد رمضان لم يلتزم بالقوانين المُنظمة للعمل

وكشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن أسباب إيقاف محمد رمضان عن الغناء، مؤكدًا أنّ الأخير لم يلتزم بالقوانين المُنظمة للعمل داخل النقابة، بشأن خلع ملابسه على المسرح وأمام جمهور، رغم أنّ ذلك يتنافى مع ثقافة وقيم وتقاليد المجتمع المصري.

وفي ضوء أسباب إيقاف محمد رمضان عن الغناء، أكد الفنان هاني شاكر، أنه بناءً على التقارير المقدمة من لجنة العمل والمكلفة بالرصد والمتابعة، وبعد توقيع وكيل محمد رمضان على إقرار التزامه بنصوص وقوانين النقابة داخل مصر في حفلات سابقه قام بمخالفاتها بعد ذلك في الكثير من حفلاته، ولذلك تم صدور هذا القرار.

نقابة الممثلين مسئولة عن التحقيق مع محمد رمضان

وأشار هاني شاكر، إلى أنّ إيقاف محمد رمضان عن الغناء، يظل قائمًا، إلى حين انتظار نتيجة التحقيقات من نقابة المهن التمثيلية التي يُجري التحقيق بمعرفتها، كون محمد رمضان عضوًا بها وليس عضوًا في نقابة الموسيقيين، ولذلك نقابة المهن التمثيلية هي المسئولة عن تجاوزاته والتحقيق وإبلاغ النقيب بنتيجة التحقيق.

محمد رمضان يحتفل بنجاح حفله في موسم الرياض

يذكر أنّ الفنان محمد رمضان، أحيا مؤخرًا، حفلا غنائيا ناجحا في الرياض، ورفع شعار كامل العدد، ونشر «رمضان»، عبر استوري «إنستجرام»، آنذاك، مجموعة صور من كواليس الاستعدادات لحفله، وعلق عليها: «من تحضيرات أقوى حفل في موسم الرياض».

محمد رمضان يُحيي حفلا في المغرب ديسمبر المقبل

كما يستعد محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي في المغرب، وكتب عبر إنستجرام: «تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر المقبل.. الحفلة الأولى حضرها 450 ألفا، وثقة في الله القادمة مليونية، كل الحب للمغرب والملك محمد السادس حفظه الله ورعاه والشعب الغالي».