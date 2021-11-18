هاني شاكر: محمد رمضان «متحصن» ولا نستطيع منعه من الغناء

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على وضع الفنان محمد رمضان، بعد منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، قائلا: «وضع محمد رمضان خاص، فهو عضو في نقابة المهن التمثيلية، وبالتالي من يمنعه ويمنحه، الدكتور أشرف زكي، ولما بيجي جواب من عنده بالسماح لمحمد رمضان بالغناء، بقول خلاص يعمل شو، لأنه عضو في النقابة الفنية».

من حق الجمهور يقبل أو ميقبلش محمد رمضان

وأضاف «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، اليوم، «لما أنا يجيلي فيلم وببقى عاوز أمثل، باخد إذن من الدكتور أشرف زكي، يسمحلي إني أمثل لأني عضو في النقابة الفنية».

وتابع: «محمد رمضان متحصن لأنه عضو نقابي، وبعدين من حق الجمهور يقبل أو ميقبلش، ودي رسالة حابب أوجهها للجمهور، هو مين اللي بينجح الناس دي ومين اللي مش بينجحها؟ انتم لو مستائين مما يقدموه مستمعوش».

دلوقتي اللي بيقلع ويقول كلام غريب هو اللي بيركب الترند

وواصل: «النقابة لها حدود، طبعا فيه أصوات جميلة في الساحة الفنية، بس للأسف الظواهر الغريبة دي هي اللي بتظهر وتنتشر أسرع، أي حد يقلع أو يقول كلام غريب هو دة اللي بيركب الترند، ربنا يرحمنا من الترند دة».

واستكمل: «أنا بتمنى من الجمهور العظيم في مصر والعالم العربي يقف معانا لتنقية الأجواء الفنية في مصر والعالم العربي».

وقررت نقابة المهن الموسيقية منع عدد كبير من مطريو المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة حسبما أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ «كزبرة وحنجرة- مصطفى زكريا محمد على الشهير بـ مسلم- أبوليله- أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة- حمو طيخا- ريشة كوستا سمارة- شواحة- ولاد سليم- العصابة- الزعيم- علاء فيفتي- فرقة الكعب العالي- مجدي شطة- وزة مطرية- شكل- عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها: «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الإختبارات».