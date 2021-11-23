هاني شاكر: محمد رمضان مش هيغني في مصر تاني غير بعد التحقيق معاه

فجر الفنان هاني شاكر مفاجأة من العيار الثقيل، أثناء مؤتمره الصحفي المقام بقصر ثقافة السينما، وهي أن الفنان محمد رمضان، لن يصعد مرة أخرى للغناء على أي مسرح، إلا بعد التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية، وإخطار الموسيقيين بنتيجة التحقيق.

قرار منع محمد رمضان من الغناء نهائي

وأوضح هاني شاكر، في كلمته بالمؤتمر، أن محمد رمصان كان تعهد بعدم «القلع» والالتزام بارتداء ملابسه في أثناء الغناء على المسرح، ولم يلتزم به، وهو ما أدى إلى اتخاذ نقابة الموسيقيين، قرارا نهائيا بعدم غنائه بمصر مرة أخرى، إلا بعد التحقيق معه في نقابته.