محمد رمضان في مرمى نيران هاني شاكر وتامر عبد المنعم: ملابسه السبب

تصدر الفنان محمد رمضان، تريند محرك البحث «جوجل»، اليوم، بعد قرار الفنان هاني شاكر، بمنع حصوله على تصاريح للغناء، لحين امتثاله للتحقيق من جانب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان هاني شاكر، وإخطار نقابة الموسيقيين بنتيجة التحقيق.

وفجر هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مفاجأة بإعلانه لهذا القرار، خلال ندوته بقصر ثقافة السينما، أمس، التي أدارها الفنان تامر عبدالمنعم، الذي سخر من محمد رمضان بقوله: «طول عمري أعرف إن الستات هي اللي بتقلع، مش الرجالة اللي بتقلع، جديدة دي».

نص قرار هاني شاكر ضد محمد رمضان

وأكد هاني شاكر، أن قراره بخصوص محمد رمضان يعود إلي عدم التزام الأخير بالتعهد الذي قطعه علي نفسه، بعدم خلع ملابسه علي المسرح، إلا أنه كرر هذه الواقعة أكثر من مرة في حفلاته الغنائية داخل مصر، وكان نص القرار كالتالي:-

«وفقا للتقارير المقدمة من لجنة العمل بالنقابة، والمكلفة بمراقبة الحفلات، جرى إثبات مخالفات كثيرة مقدمة من لجنة العمل بعدم التزام الفنان محمد رمضان بالإقرار الموقع منه أو من وكيله أو المنظم من الحفلة، لذلك لم يمنح تصاريح من نقابة المهن الموسيقية حتى يتم التحقيق معه من نقابة المهن التمثيالية الذي هو عضو بها وموافاتنا بنتيجة التحقيق».

ولم يُعلق محمد رمضان على قرار هاني شاكر حتى الآن، حيث ما زال ملتزما للصمت عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أشرف زكي: مفيش حد فوق القانون

«مفيش حد فوق القانون».. هكذا علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكداً في تصريحات له أنه ينتظر خطاباً رسمياً من نقابة الموسيقيين للمطالبة بإحالة محمد رمضان للتحقيق حتي يكون التحرك رسمياً من جانبه وجانب نقابة الممثلين.