بدء التنسيق بين 4 وزارات لاستضافة «قمة المناخ» 2022

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عدداً من الاجتماعات مع وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، وذلك لتنسيق وتحديد الأدوار والمسئوليات الخاصة بكل وزارة ضمن اللجنة العليا التى شكَّلها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للاستعداد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ cop 27، والمقرر عقده أواخر 2022 فى شرم الشيخ.

«فؤاد»: مبادرات ومشروعات تنموية استناداً لاستراتيجية التغيرات المناخية

وقالت وزيرة البيئة إنه تم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من المبادرات وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى وضع حزمة من المشروعات التنموية، وذلك استناداً للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أن وزارة المالية اقترحت تنظيم يوم لتمويل المناخ، بينما اقترحت وزارة التخطيط عمل شبكة من المراكز البحثية المصرية المعنية بتغير المناخ وبالأخص مركز التغيرات المناخية التابع للمركز القومى للبحوث، بهدف المشاركة مع مراكز بحثية خارجية لديها القدرات المناسبة، وإعداد أوراق عمل سياسية خاصة بالمجالات المختلفة لتغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة فى بيان، أمس، أنه تم شرح الإطار العام لمؤتمر المناخ من خلال المسارات المختلفة، موضحة أن الإطار العام للمؤتمر يشمل 3 مسارات، أولاً مسار تفاوضى رئيسى بناء على الأجندة التى خرجت من الاجتماع السابق، وثانياً مسار مبادرات الدولة المضيفة، وثالثاً مسار الأحداث الجانبية لتدعيم المبادرات والموضوعات ذات الأهمية للدول النامية التى من المقرر عقدها على هامش المؤتمر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماعات ناقشت إمكانية تنفيذ برنامج للشباب لإعداد سفراء لتغير المناخ.