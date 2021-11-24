وزير الرى يكرم 22 صومالياً: نمتلك إمكانيات متميزة

شهد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أمس، حفل تكريم عدد 22 متدرباً من الصومال وتسليمهم شهادات إتمامهم للبرنامج التدريبى فى مجال «الإدارة المتكاملة للمياه والأراضى».

ورحب «عبدالعاطى» بالمتدربين الصوماليين فى مصر، وهنَّأهم باجتيازهم البرنامج التدريبى، معرباً عن أمله فى تحقيق الهدف المرجو منه فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بدولة الصومال الشقيقة.

«عبدالعاطى»: نعمل على رفع قدرات المتدربين المتخصصين فى أفريقيا

وقال «عبدالعاطى» إن هذا البرنامج التدريبى يهدف لرفع وبناء قدرات المتدربين الصوماليين من العاملين بمراكز المعلومات بالهيئات والوزارات المختلفة بالصومال، مشيراً لما تقدمه الوزارة من دورات تدريبية إقليمية متنوعة تهدف لرفع قدرات المتخصصين بالدول الأفريقية الشقيقة.

وأشار إلى الإمكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة، مثل المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، الذى يُعد جهة معتمدة لدى «اليونيسكو» من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التى ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تُعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.