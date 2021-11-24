السجن المشدد لـ4 متهمين لتنمرهم وضربهم طفلا معاقا في الدقهلية

عاقبت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية شابا بالسجن المشدد 5 سنوات، وبالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لـ 3 متهمين آخرين وذلك لاتهامهم بضرب طفل معاق والتنمر عليه، وهتك عرضه وتصويره ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجهت لهم اتهامات لهم بخطف المجني عليه وهتك عرضه بأن كبلوه بواسطة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «حبال» وأشهروا في وجهه سلاحا أبيض «مطواة» فأوقعوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من حسر ملابسه عنه عنوة كاشفين بذلك عورته.

أحكام بالسجن على 4 متهمين بضرب طفل معاق في الدقهلية

وأصدرت المحكمة حكمها علي المتهم «الشربيني ع. ح.»، 38 سنة، عامل، ومقيم بقرية شرنقاش مركز طلخا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبالسجن المشدد لمدة 3 سنوات علي كل من: «إسلام ا. ر.»، 16 سنة، عامل، و «إبراهيم أ. إ.»، 16 سنة مبلط، و «أحمد م. ر.»، 16 سنة مبلط، ومقيمون بقرية ميت عنتر مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك في القضية رقم 834 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا لسنة 2021، والمقيدة برقم 960 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

نشر فيديو ضرب طفل معاق وتبين أنهم من الدقهلية

وبدأت الواقعة في شهر يناير 2021 عندما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي على «فيس بوك» مقطع فيديو للمتهمين وهم يتنمرون ويضربون طفلا معاقا، وتبين أنهم من محافظة الدقهلية وتعرضوا له بالسب والقذف وحددت الصفحات التي نشرت مقطع الفيديو أن هؤلاء الأشخاص يقيمون بقرية «ميت عنتر» مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية وطالبوا بسرعة القبض علي المتنمرين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وناشد ناشرو الفيديو في استغاثة عاجلة إلى مدير أمن الدقهلية ورئيس مباحث طلخا، سرعة ضبط ‏المتورطين والذين ظهروا في الفيديو ومحاسبتهم قانونيا‎.‎

القبض على المتهمين بضرب طفل معاق

وتمكنت مباحث طلخا من تحديد الأشخاص المتهمين بضرب طفل معاق والذين ظهروا في الفيديو وألقت القبض عليهم، وتبين أنهم خطفوا طفلا معاقا وربطوا رجليه بحبل وهو واقف لهم مستسلم، ووجهوا له التوبيخ، وبدأ أحدهم في نزع بنطال الطفل وسط ضحكات الحضور وتم قطع الفيديو لما فيه من بذاءات لا يمكن نشرها.

واعترف المتهمون أنهم هم من ظهروا في مقطع الفيديو، وجرى إحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم في مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.