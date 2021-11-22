إحالة صيدلي للجنايات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية

أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم، بإحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات، بعد ضبطه في 29 أغسطس 2021 بدائرة مركز نبروة وبحوزته جوهر الترامادول المخدر بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازته أسلحة بيضاء بغير ترخيص «مقصين».

أقوال الشهود في اتجار صيدلي بالمواد المخدرة

وجاء في أدلة الثبوت الواردة بأمر الإحالة في القضية رقم 8348 لسنة 2021 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 2668 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، أن تحريات مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بأن تحرياته المشتركة مع مفتش الإدارة العامة للصيادلة للشؤون الصحية بالدقهلية، دلتهما علي اتجار المتهم «إبراهيم م. ا.» أخلي سبيله، 57 سنة صيدلي حر، ومقيم بدائرة مركز نبروه، في المواد المخدرة متخذا من الصيدلية ملكه مكانا لترويجها، فاستصدر إذنا من النيابة العامة، ونفاذا له انتقلا رفقة مفتش الصيادلة، وبتفتيشه عثرا بحوزته على 5 أقراص لجوهر الترامادول المخدرة وهاتف جوال ومبلغ مالي.

أسلحة بيضاء بحوزة المتهم

وبتفتيش الصيدلية عُثر على سلاحين أبيضين «مقصين»، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء لتجهيزها، والمبلغ المالي حصيلة ذلك، والهاتف الجوال لتسهيلها.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن الأقراص المضبوطة حوزة المتهم تحتوي على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وذكر تقرير مصلحة الطب الشرعي الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، أنه بفحص العينة المأخوذة من المتهم ثبت إنجابيتها لجوهر «الترامادول» ومادة «الكلونازيام» المخدرين.