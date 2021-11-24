جمارك سفاجا تحبط 13 محاولة تهرب جمركي لأسلحة بيضاء وهواتف محمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة محمد الشاذلي، القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا، وبالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 13 محاولة تهرب جمركي لعدد من الأسلحة البيضاء وأجهزة اللاسلكي والهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت مصلحة الجمارك المصرية في بيان نشرته اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي، بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل، مدير إدارة الحركة، تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لـ 13 راكب قادمين من السعودية والكويت.

وذكر البيان، أنه خلال تفتيشها تبين وجود 4 سيوف و3 خناجر و19 مطواه، وبندقية ضغط هواء، وتليسكوب بندقية و15 جهاز لاسلكي و31 هاتف محمول ماركة آيفون و318 عبوة قطع غيار سيارات متنوعة، و105 عبوة عقار سنترام و660 شريط بنادول و170 علبة سولبادين و99 علبة حقن فيتامين، وجهاز مساحة مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وأكدت مصلحة الجمارك، أنه قام بالضبط كل من خالد عصمت ومصطفي جمال الدين وأحمد عوض ومحمود حافظ وخالد عبدالرحمن ومحمود يوسف ومحمود عبدالودود، مأموري الحركة، وذلك تحت إشراف عرفات محمد السيد وشعبان الريس ومحمد فيصل، رؤساء أقسام الحركة بالوردية الثانية.

وتم الضبط بحضور مصطفى هاشم، مدير مجمع الوارد وعماد حمدي وأحمد ممدوح، مأموري التعريفة، ومروان البارودي، مدير الأمن الجمركي بسفاجا وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و208 ألف و436 جنيه.

وأشار التقرير الصادر من مصلحة الجمارك، إلى أن أحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 13 محضر ضبط جمركي، حررها ياسر عز العرب، بإدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.