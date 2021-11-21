جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 88 ألف يورو مع راكب مصري

أحبط رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد علي مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ارتباك شديد

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم (792)، القادمة من روما، اشتبه أحمد عمر عجمي، مأمور اللجنة الجمركية المعين على الخط الأخضر، فى الراكب «م. ا.»، مصري الجنسية، يحمل 2 حقيبة كبيرة وواحدة تروللي، حيث بدا عليه الارتباك الشديد.

وبسؤال الراكب عما إذا كان يحمل معه أي أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

تأكيد الاشتباه في الراكب

بالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة، قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY»، بمعرفة يوسف مسعد مأمور الفحص، تحت إشراف سامح سيد رئيس القسم، فتلاحظ وجود كثافات متشابهة ومتكررة وتم تأكيد الاشتباه في الراكب.

قرر علي حسين هيكل، وحمدي حافظ، نائبا مدير الإدارة، تكليف أماني عبدالله، مأمور الجمرك، تحت إشراف هانى أبوطالب مدير إدارة الحركة، بتفتيش حقائب الراكب، كما قام أمير محمود حسانين، لتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 88 ألفا و500 يورو، مخبأة داخل الأحذية وبين طيات الملابس بحقائبه وداخل الملابس التى يرتديها.

تسليم الراكب مايعادل 10 آلاف دولار المسموح بها قانونا

قرر أحمد على مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 196 لسنة 2020، بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، حيث تم تسليم الراكب مايعادل 10 آلاف دولار المسموح بها قانونا.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

تطبيق الإجراءات الوقائية بالمطار للحد من انتشار كورونا

وتطبق سلطات جمارك مطار القاهرة، الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».