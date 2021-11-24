استبعاد سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسة الليبية

أكدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة، المقرر عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

25 مستبعدًا بينهم سيف الإسلام القذافي

وأصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، القرار رقم 79، بشأن استبعاد 25 مترشحًا لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادًا إلى مواد القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة، وبينت ردود الجهات المختصة المواد التي تعارضت مع بيانات المترشحين قرين كل اسم.

وجاء اسم سيف الاسلام القذافي، في مقدمة قائمة المستبعدين من الترشح للرئاسة، ومذكور أمامه مادتان لا تنطبقان عليه من مواد القانون رقم 1 لسنة 2012، بشأن انتخاب رئيس الدولة، وهي المادة 10 بند 7، والمادة 17 بند 5.

وتضم قائمة المستبعدين كذلك بشير الشرقاوي، ونوري أبوسهمين، ومحمد الشريف، وعادل اللافي.

وكان رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح، قد أعلن، أمس، أن العدد النهائي للمرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98، من بينهم امرأتان.

وقال السائح، في مؤتمر صحفي من داخل مقر المفوضية في طرابلس، إن منظومة تسجيل المترشحين سجلت الاثنين عدد 98 مرشحًا ومرشحة، استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المترشحين لانتخاب رئيس الدولة.

نشر القائمة الأولية للمرشحين عقب التحقق من صحة البيانات

وأضاف أنه عقب التحقق من صحة بيانات المرشحين بإحالتها إلى جهات الاختصاص، سيتم نشر القائمة الأولية لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد من أسماء، طبقًا للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.

وأغلق الاثنين باب الترشح للانتخابات الرئاسية، بعدما استمر قبول طلبات الترشح لأسبوعين.

وتقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية، التي سيختار الليبيون من خلالها ولأول مرة في تاريخ البلاد، رئيسًا عبر الاقتراع المباشر.

وكان على رأس هذه القائمة سيف الإسلام القذافي، إلى جانب قائد الجيش المشير خليفة حفتر، إلى جانب عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.