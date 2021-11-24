«الآثار»: احتفالية «طريق الكباش» لن تقل إبهارا عن موكب المومياوات

قال الدكتور علي عمر، رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي بوزارة الآثار والسياحة، إن احتفالية افتتاح طريق الكباش، هي احتفالية ترويجه للأقصر والصعيد على وجه العموم، مشيرا إلى إجراء عمليات حفر حول طريق الكباش، كما أن عدد الكباش في الطريق، نحو 1057 كبشا، وهي على 3 أشكال، رأس كبش ورأس أسد، أو رأس وجسم كبش، أو رأس إنسان وجسم أسد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «توك شو العرب»، الذي يُقدمه الإعلامي عبد الباقي عزوز، على قناة «الحدث اليوم».

تطوير طريق الكورنيش وإضاءة معبد الأقصر

وأضاف «عمر»، أن الطريق بين معبدي الأقصر والكرنك 2 كيلو متر، كما أن الكباش رمز للإلة أمون، والاحتفالية تجري في الأقصر كلها، حيث جرى تطوير طريق الكورنيش وإضاءة معبد الأقصر، مؤكدًا أن الاحتفالية ستكون على نفس مستوى احتفالية نقل المومياوات الملكية، مؤكدا في الوقت ذاته، انتهاء العمل المعماري في المتحف اليوناني الروماني، وجار التشطيب، وسيجري نقل الآثار من الأسبوع المقبل، وافتتاح المتحف خلال شهور.

انتهاء العمل المعماري في المتحف اليوناني الروماني

وأشار رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي بوزارة الآثار والسياحة، إلى أن عروض استعراضية على مسرح كبيرة أمام البحيرة المقدسة بالكرنك، وبعدها يتحرك الموكب مرورا بطريق الكباش، وصولًا إلى معبد الأقصر، حيث المنصة التي ستجمع حضور الاحتفال، كما أن مشروعات تطوير الأقصر، بدأت قبل 3 سنوات، لكن خلال الأشهر الـ3 الأخيرة، جرى تركيز الأعمال على المحيط الحيوي للمعابد الأثرية، وطريق المواكب الكبرى.