أثري سابق: احتفالية طريق الكباش تبرز الهوية البصرية للأقصر

قال الدكتور طارق وفيق، عضو اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف والمشرف العام السابق على المتحف المصري الكبير، إنه من المتوقع مشاركة 3000 شاب وفتاة غدًا في موكب طريق الكباش، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد ضرورة وجود هوية بصرية للأقصر يشعر بها الفرد منذ دخول المحافظة.

الأقصر أصبحت مكان يرحب بالعالم

وأضاف «وفيق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن محافظة الأقصر أصبحت مكان مرحب بالسياحة العالمية يجعل العالم يشاهد آثار مصر المختلفة، موضحًا أن طريق الكباش كان يستخدم لمدة 1500 سنة من أجل الاحتفال بمواكب دينية أثرية.

ما يميز طريق الكباش

وأوضح عضو اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف والمشرف العام السابق على المتحف المصري الكبير، أن ما يميز طريق الكباش هو وجود تماثيل على جانبي الطريق، ويوجد المعبود آمون وهو المعبود الأساسي في المنطقة، وكان لا يمكن أن يتعدى أحد على هذا الطريق بالبناء، موضحًا أنه لأول مرة يمكن للشخص الوقوف أمام معبد الكرنك ويرى معبد الأقصر بعد تمهيد الطريق للسياح.

السيسي يروج للآثار المصرية

وأشار الدكتور طارق وفيق، إلى أن الرئيس السيسي، يروج بهذه الاحتفالية للصعيد كله والآثار المصرية المختلفة، مبينًا أن موكب المومياوات أوضح للعالم أن مصر لديها قدرات غير محدودة.

موكب طريق الكباش يستمر ساعتين

وذكر أن معبد أمنحتب الجنائزي يضم 6 تماثيل ضخمة، وستظهر غدًا أثناء الاحتفالية، مبينًا أن الاحتفالية ستستغرق غدًا نحو ساعتين على الأكثر.