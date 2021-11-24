وزير التعليم لـ«الوطن»: نعمل على إدراج طريق الكباش في المناهج

غادر القاهرة منذ قليل، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متجها إلى محافظة الأقصر، من أجل المشاركة في احتفالية افتتاح طريق الكباش، التي من المقرر لها مساء غد الخميس.

حدث تاريخي ونحرص على المشاركة

وقال «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نحرص على الحضور والمشاركة في فعاليات مصر المهمة، ولا نكتفي بذلك، بل يشارك معنا العشرات من طلبة المدارس، إذ نحرص على أن يكونوا جزء من تلك الفعاليات، لتعريفهم بتاريخ مصر العظيم وحضارتها، ولكي يشهدوا هذا الحدث التاريخي، ويكونوا جزءًا منه».

وتابع وزير التعليم أن هناك تعاونا مع وزارة السياحة والآثار، وحرصنا على إضافة أجزاء من المنهج عن تاريخ مصر، وسيجري إضافة المزيد، وسنحرص على إدراج ملحمة اكتشافات الكباش، كما جرى في إدراج موكب المومياوات الملكية.