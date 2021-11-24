الموعد والقنوات الناقلة لـ حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر غدا

ينتظر المصريون والعالم أجمع غدًا، الخميس، فعاليات افتتاح طريق الكباش، للترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة، التي من المنتظر أن تبهر العالم بجمالها ومقوماتها لما تتمتع به، كما أنه سيلقي الضوء على الحضارة المصرية العريقة.

ويتم ذلك في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها، ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ14 عمودًا بمعبد الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ«طريق الكباش».

موعد افتتاح طريق الكباش

وتبدأ فعاليات افتتاح طريق الكباش غدًا في الساعة السابعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح طريق الكباش

ومن المقرر وفقًا لوزارة السياحة والآثار، أن تنقل الاحتفالية الكبرى على الهواء مباشرة على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وهي على النحو التالي:

قناة DMC

وتبث قناة dmc برامجها على القمر الصناعي نايل سات على تردد: 11449 أفقي، معامل تصويب الخطأ: 5/6، ومعدل الترميز: 27500.

قناة CBC

تبث قناة سي بي سي من القاهرة على تردد 11785 رأسي - على القمر الصناعي نايل سات، الاستقطاب: رأسي - معدل الترميز: 27500 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة ON E

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي h

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الحياة

وتردد قناة الحياة، على قمر النايل سات هو 12207، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة المحور

وتبث قناة dmc برامجها على القمر الصناعي نايل سات على تردد: 11137 رأسي، ومعدل الترميز: 27500.

بالإضافة إلى البث المباشر للصفحات الرسمية للقنوات السابقة على «يوتيوب».

فعاليات افتتاح طريق الكباش

يبدأ حفل الكباش بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كيلومتر.

- وفي نفس اللحظة يجرى إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر، وتعانق السماء.

- تتحرك 3 ذهبيات عائمة من النيل، صممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات المقدسة آمون وموت وخنسو.

- ستنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية.

- انطلاق عدد من المناطيد في سماء الأقصر احتفالا بالافتتاح.

- من داخل معبد الأقصر تبدأ الاحتفالية الرسمية بخروج ثلاث محفات ترمز للثالوث المقدس، يحملها شباب بملابس فرعونية ويتقدمهم حاملوا البيارق، ليخرجوا من قدس الأقداس عبر الصرح الأول للمعبد، وصولا لتماثيل أبو الهول، إذ بداية طريق الكباش.

- مع بداية الموكب تعزف الأوركسترا الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، والتي ستعزف الموسيقى الفرعونية، ومن ثم أنشودة آمون، والتي يعاد إحياؤها بنفس الكلمات الفرعونية.

- يشارك الفنان محمد حماقي بأغنية ترحيبية لزوار الأقصر، تذاع بالتزامن مع فقرة راقصة من سوق سافوي.