استعدادات «الكهرباء» لاحتفالية طريق الكباش: رفع الطوارئ وغرف عمليات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة شهدت طفرة في السنوات الماضية والمردود تغذية جميع المشروعات التنموية والسياحية والافتتاحية، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية، للتأكيد على أماكن العرض والإبهار الضوئي، كما أن الوزارة استعدت بشكل كبير لاحتفالية طريق الكباش، الذي ستقام، غدًا الخميس، في الساعة السابعة والنصف مساءًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «توك شو العرب»، الذي يقدمه الإعلامي عبد الباقي عزوز، على شاشة «الحدث اليوم».

رفع حالة الطوارئ بجميع المحافظات القريبة من الأقصر

وأضاف «حمزة»، أنه تم توفير مصادر التغذية الكهربائية والمرور على المهمات الكهربائية وصيانتها وتوفير مولدات الطوارئ، لتأمين التغذية البديلة من أجل تأمين الاحتفالية، موضحًا في الوقت ذاته أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات القريبة من الأقصر مثل أسوان وقنا وسوهاج، كما يوجد عدد كبير من الفنيين والمهندسين وغرف عمليات لمتابعة الوضع أول بأول، مضيفًا: «إن شاء الله ستكون احتفالية تليق بمصر وتبهر العالم».

طريق الكباش سيحول الأقصر إلى أكبر المتاحف المفتوحة بالعالم

فيما قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، إن وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العناني، تعمل على قدم وساق لاستقبال الحدث التاريخي لافتتاح طريق الكباش غدا الخميس، مؤكدًا أن الجميع داخل المحافظة يعمل كخلية نحل من أجل هذا الحدث التاريخي، كما أن افتتاح طريق الكباش سيحول الأقصر إلى اكبر المتاحف المفتوحة في العالم.

وأوضح أنه تم الانتهاء من الامتدادات الكاملة للممر التاريخي الذي يبلغ طوله 1.7 ميل وعرضه حوالي 250 ‏قدمًا، والذي يربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر، في مدينة طيبة القديمة، مع تماثيل أبو ‏الهول المميزة والتماثيل ذات رأس الكبش التي تصطف على الجانبين.‏