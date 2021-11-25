ما هو موعد صرف التموين بعد صدور بدل تالف للبطاقة؟

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد صرف التموين بالنسبة للمواطنين الذين استخرجوا بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين، للتمكن من صرف التموين الشهري وحصص السلع المدعمة للبطاقة، بالنسبة لحاملي البطاقات التموينية والمقيدين على منظومة الدعم التمويني، خاصة أن موعد صرف التموين يختلف عن الآخر الخاص بصرف الخبز، بعد صدور بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

قرار وزاري بتحديد موعد صرف التموين

وأوضحت وزارة التموين، في نص قرار صادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موعد صرف التموين لا بد أن يسبقه خطوة تفعيل بطاقة التموين بعد صدور بدل فاقد أو بدل تالف بطاقة التموين؛ إذ تكون خطوة تفعيل البطاقة عبر استلام المواطن للرقم السري لبطاقة التموين من خلال رسالة تفعيل البطاقة من الهاتف المحمول المقيد باسم صاحب البطاقة التموينية لدى إحدى شركات المحمول.

ونص قرار الوزير على أن موعد صرف التموين يكون في الشهر التالي لصدور البطاقة التموينية، بعد إتمام خطوة تفعيل البطاقة عن طريق بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، أو عن طريق إرسال رسالة من الهاتف المحمول إلى رقم 9136، في حين أن موعد صرف الخبز للبطاقة التموينة بعد تفعيلها يكون بعد 72 ساعة فقط من إتمام خطوة تفعيل البطاقة.

خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين

1 – تصفح بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

3 – الضغط على «ابدأ الخدمة».

4 – ملء بيانات البطاقة التموينية.

5 – ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6 – اتباع الشروط الأحكام.

7 – الضغط على بند موافق.

8 – الضغط على خيار التالي.

9- ترسل رسالة للهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل الطاقة التموينية.