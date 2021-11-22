موعد صرف الخبز بعد تفعيل بطاقة التموين

يبحث العديد من المواطنين عن توقيت صرف الخبز بعد إتمام تفعيل بطاقة التموين الصادرة عن بدل فاقد أو تالف، وذلك بعدما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا في هذا الشأن بمواعيد وتوقيت صرف الخبز، والذي يختلف عن توقيت صرف التموين بعد تفعيل البطاقة.

صرف الخبز بعد 72 ساعة من تفعيل بطاقة التموين

ونص قرار الدكتور علي المصيلحي، بإتاحة صرف الخبز بعد 72 ساعة من إتمام تفعيل بطاقة التموين، من أي مخبز بلدي تابع لمحافظة صدور البطاقة التموينية التي يحملها المواطن أو أحد أفراد البطاقة.

وتعتبر خطوة تفعيل بطاقة التموين، هي الخطوة اللازمة والضرورة لبدء صرف السلع التموينية من خلال البطاقة وذلك بعد صدورها وتسلمها للمواطن، إذ أنه بدون تفعيل البطاقة لم يتمكن المواطن من صرف السلع التموينية في الشهر التالي، لإتمام خطوة تفعيل البطاقة، وفقًا لقرار الوزير.

خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1 – تصفح بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

3 – الضغط على «ابدأ الخدمة».

4 – ملء بيانات البطاقة التموينية.

5 – ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6 – اتباع الشروط الأحكام.

7 – الضغط على بند موافق.

8 – الضغط على خيار التالي.

9- إرسال رسالة للهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل الطاقة التموينية.

فيما توجد طريقة أخرى لتفعيل بطاقة التموين من خلال هاتف المحمول واستلام الرقم السري، وهي عبارة عن إرسال رسالة إلى 9136 من هاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية بإحدى شركات الاتصالات.