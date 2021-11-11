«التموين»: صرف السلع التموينية متاح طوال أيام الشهر بلا عطلة إسبوعية

تفتح منافذ صرف السلع التموينية، أبوابها للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني، في جميع أيام الشهر بما فيها العطلات الأسبوعية، ومن المقرر فتحها غدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، لحاملي بطاقات التموين الذكية لصرف مقرراتهم الشهرية التي تخصصها الحكومة لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين..

عدد منافذ صرف السلع التموينية في مصر

وتنقسم منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية التي تصرف السلع التموينية للمواطنين، إلى البدالين التموينيين، ويصل عددها 38 ألف، وأخرى تابعة لمشروع جمعيتي، وعددها 6300، وفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البالغ عددها على مستوى الجمهورية 1300.

مواعيد صرف التموين الشهري للمواطنين

ويتمكن أي مواطن من صرف السلع التموينية، على مدار 12 ساعة متواصلة خلال اليوم الواحد، وتحديدا من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، فضلا عن أن وزارة التمرين تتيح صرف التموين الشهري على مدار جميع أيام الشهر دون عطلة لمنافذ صرف السلع.

عدد بطاقات التموين في مصر

ويوجد في مصر عدد 64 مليون مواطن يحق لهم صرف التموين الشهري، مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية، فضلا عن وجود 72 مليون مواطن يحق لهم صرف الخبز يوميا من خلال البطاقات.

أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية

كما توفر وزارة التموين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية السلع العذائية بأسعار مدعمة للمواطنيين تقل بنسبة 20%؜ عن مثيلاتها في الأسواق الخارحية، فضلا عن توفير اللحوم بنسبة تقل عن المعروض في الأسواق، تصل إلى 30%؜.

وأكدت الوزارة أن سلع المجمعات الاستهلاكية متاح لجميع المواطنين شراءها، دون التقيد بالبطاقة التموينية.