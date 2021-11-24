«التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر وضخ السلع استعدادا لـ«ديسمبر»

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، لجميع المستحقين والمقيدين على منظومة الدعم التمويني، ممن يحملون بطاقات التموين الذكية، وتستعد الوزارة حاليا لصرف تموين شهر ديسمبر المقبل، وضخ السلع التموينية للمنافذ، يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل الموافق 1 ديسمبر .

100 %.. نسبة صرف التموين نوفمبر للمستحقين

وبلغت نسبة صرف تموين شهر نوفمبر 100%، لجميع المواطنين المستحقين بمنظومة الدعم التمويني، وذلك بسبب ما أحدثته الوزارة من وفرة في السلع التموينية في جميع منافذ صرف التموين على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 38 ألف منفذ بقال تمويني، و6300 منفذ مشروع جمعيتي، و1300 منفذ فروع المجمع الاستهلاكي التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ضخ السلع التموينية لمنافذ الصرف استعداد لصرف تموين ديسمبر

وبدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال 1500 مخزن جملة، في مد منافذ صرف التموين بكميات السلع التموينية المحددة والمقررة لحصة كل منفذ، استعدادا لتوفير السلع المدعمة للمواطنين والتي ستقوم المنافذ بصرفها لمستحقي التموين يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر.

ويبلغ عدد المواطنين المستحقين لصرف التموين على مستوى الجمهورية 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية، فيما يزيد عدد المواطنين المستحقين لصرف الخبز المدعم ويبلغ 72 مليون مواطن يصرفون الخبر من المخابز البلدية التابعة لمحافظة صدور البطاقة التموينية لهم.

ضم البسكويت لقائمة السلع التموينية

ومؤخرا، أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضم سلعة البسكويت إلى قائمة السلع التموينية التي تضخها الوزارة في منافذ الصرف، حيث توفر الوزارة بداية من الشهر المقبل سلعة البسكويت بأنواع وأصناف مختلفة ويتراوح سعره من جنيهين للبسكويت الويفر إلى 3 جنيهات للبسكويت المحشو بالعجوة.