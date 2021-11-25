بدء فترة الدعاية لانتخابات اتحادات طلاب جامعة أسيوط اليوم

بدأ طلاب جامعة أسيوط المرشحين لخوض انتخابات اتحاد الطلاب بالكليات، الدعاية الانتخابية للعام الجامعي الحالي 2022/2021، وحسب الكشوف النهائية بلغ عدد الطلاب المتنافسين لخوض انتخابات اتحاد الطلاب في مختلف كليات الجامعة 1145 طالبا وطالبة.

الطعون وزيادة عدد المرشحين

وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنّ الجامعة انتهت من النظر في الطعون المقدمة، وجرت زيادة أعداد الطلبة المرشحين بنحو 672 طالبا، و473 طالبة.

ولفت غريب، إلى أنّه يتابع العملية الانتخابية، والضمانات التي تكفل إجراءها في مناخ من الشفافية والحيادية، على نحو يشجع الطلاب على الانخراط في التصويت الانتخابات كأول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب، موضحا أنّ الدعاية الانتخابية تبدأ اليوم وفق الضوابط والشروط المنظمة لذلك.

ضوابط وشروط الدعاية الانتخابية

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنّ ضوابط وشروط الدعاية الانتخابية، تنص على منع استخدام الشعارات الطائفية أو الفئوية أو الجزئية، موضحا أنّ الانتخابات تنطلق في الجولة الأولى يوم الأحد 28 نوفمبر، على أن يتم الفرز وإعلان النتائج في نفس اليوم، وتكون جولة الإعادة يوم الإثنين في حالة تساوي الأصوات.

وأشار إلى أنّه من المقرر أن يشهد يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم في الكليات، يليه يوم الأربعاء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه في الكليات، ويختتم الماراثون يوم الخميس 2 ديسمبر بانتخابات أمناء اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة ومساعديهم، وانتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.