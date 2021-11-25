مقتل 13 إرهابيا خلال عملية عسكرية في جنوب شرق النيجر

أعلنت قوة عسكرية إفريقية مشتركة من دول غرب إفريقيا، أنّ 13 عنصرًا من عناصر تنظيم بوكو حرام الإرهابي قتلوا خلال تنفيذها عملية تمشيط تم تنفيذها في محيط مدينة ديفا الكبيرة في جنوب شرق النيجر قرب الحدود مع نيجيريا.

العملية العسكرية «بوني ما»

وتابع البيان الذي صدر عن قيادة القوة الرباعية متعدّدة الجنسيات، التي تضم قوات من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، بأنّ قوّاتها نجحت في تنفيذ عدد من المهام في محيط مدينة ديفا في إطار عملية عسكرية أطلق عليها اسم «بوني ما» وتعني باللهجة المحلية «صيد السمك» بهدف القضاء على أيّ وجود إرهابي في المنطقة ومنع تسلّل إرهابيي بوكو حرام.

حصيلة العملية العسكرية مقتل 13 إرهابيا وجرح جندي

وأضاف البيان أنّ الحصيلة الإجمالية للعملية كانت سقوط جريح في صفوف القوة الرباعية مع تحييد 13 مقاتلاً في صفوف العدوّ، وأشارت القوة المشتركة إلى أنّ المنطقة التي استهدفتها العملية العسكرية تضمّ شبكة معقّدة لتمويل أنشطة إرهابية أقامها تنظيم بوكو حرام، وبحسب البيان فقد أسفرت العملية عن مصادرة أسلحة من بينها رشاشات كلاشنيكوف ومسدّسات آلية وقنابل يدوية ومخازن تضم أعداد من الذخيرة ومستحضرات صيدلانية.

يذكر أن الهجمات المتواصلة التي تشنّها جماعات متطرفة في النيجر قد تسببت في مقتل المئات وتشريد مئات الآلاف من منازلهم، نحو 300 ألف نازح ولاجئ في مدينة ديفا، و160 ألفاً في غرب البلاد قرب مالي وبوركينا فاسو، ومنذ 2015، تعرّضت مدينة ديفا لهجمات عدّة شنّتها عناصر من جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا المتطرفين وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، ويعد وتنظيم داعش- ولاية غرب إفريقيا، هو فصيل انشقّ في 2016 عن تنظيم بوكو حرام وبايع تنظيم داعش.