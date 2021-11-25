ضبط شاب متهم ببيع مقاطع ساخنة على «تليجرام وتويتر» بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، يدير «جروب» على برنامج التواصل الاجتماعي تليجرام، يقوم من خلاله ببيع مقاطع ساخنة، لفتيات قام بتصوريهن ناحية مركز جرجا جنوب المحافظة.

بداية الواقعة.. معلومة لضباط المباحث

كانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث الإنترنت ووحدة مباحث قسم شرطة جرجا يفيد بقيام شاب يقيم بدائرة القسم، بإدارة شبكة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يستخدمها لبيع مقاطع جنسية لراغبي المتعة الحرام، مقابل مبالغ مالية.

تم تشكيل فريق بحث لتتبع المتهم وجمع التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «ع .ع» 18 عامًا، يقيم بمنطقة أبو الحجاج بندر جرجا، تم رصد المتهم من قبل مباحث الإنترنت وبالتعاون مع قسم شرطة جرجا بقيادة المقدم أشرف علاء مأمور قسم شرطة جرجا والرائد احمد العمدة رئيس مباحث القسم.

المتهم يدير مجموعة على تليجرام للترويج الجنسي

بالفحص تبين قيام المتهم المذكور بنشر مقاطع فيديو عبر مجموعة يقوم بإدارتها على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي «تليجرام» تضمنت تصوير بعض الفتيات والسيدات بصورة مسيئة أثناء سيرهن بالطرق العامة دون علمهن، ونشره لمشاركات تتضمن الترويج عن المزيد من تلك المقاطع عبر مجموعة أخرى خاصة بذات التطبيق، مطالباً الراغبين في مشاهدتها بتحويل مبالغ مالية عبر خدمات المحفظة الإلكترونية للاشتراك في تلك المجموعة.

عُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول وجهاز «لاب توب» يحتويان على العديد من الصور ومقاطع الفيديو.

المتهم يصور السيدات دون علمهن وينشر مقاطع إباحية على تويتر

كما تبين قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» واستخدامه في ذات الغرض، بالإضافة إلى المحفظة الإلكترونية المستخدمة في استقبال المبالغ، وبداخلها مبالغ مالية من المتحصل عليه من عملائه.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.