المايسترو نادر عباسي يكشف تفاصيل حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر

في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح طريق موكب طريق الكباش بالأقصر كشف الموسيقار نادر عباسي عن أحدث التجهيزات والاستعدادات النهائية للحفل الفني المصاحب لافتتاح الحدث التاريخي، المقرر انطلاقه الليلة في السابعة والنصف مساء، بحضور أبرز الشخصيات المحلية والعالمية، حيث يتولى «عباسي» قيادة وإخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بالموكب.

وائل الفشني يغني الأقصر بلدنا في افتتاح طريق الكباش

وأضاف «عباسي» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موكب طريق الكباش، تأليف موسيقي مشترك أحمد الموجي ونادر عباسي، صوليست الغناء بترتيب الظهور شهد عز: النداء الأول، هايدي موسى: أنشودة حاتشبسوت، عز الاسطول: أنشودة آمون راع، وائل الفشني: الأقصر بلدنا.

وتابع عباسي، بأن الحفل بالاشتراك مع 160عازف إيقاع مكون من مجموعة شباب إيقاعات الچيمبي المصري، وإيقاعات الموسيقات العسكرية، تسجيل اوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني قيادة وإخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بالموكب: نادر عباسي.

مفدي ثابت: الهندسة الصوتية والتسجيل لاوركسترا ووكورال الاتحاد الفيلهارموني، الدكتور ميسرة عبدالله: اختيار جميع الأشعار المستخدمة في الحدث من أناشيد وترانيم متواجدة ومدونة بالفعل على جدران المعابد والخاصة باحتفال العيد الأشهر في مصر القديمة وهو عيد الأوبت.

حدث تاريخي في أقدم مدينة

وأشار عباسي، إلى أن اليوم في الساعة السابعة والنصف حدث تاريخي في أقدم مدينة في التاريخ افتتاح طريق المواكب الملكية «طريق الكباش» في الأقصر، 150 محطة تلفزيونية تنقل للعالم الحدث الأسطوري واكثر من مليار مشاهد منتظرين الموكب وإعلان الأقصر أكبر متحف مفتوح على وجه الأرض، مصر هتبهر العالم.

وأعلن «عباسي» من قبل الانتهاء من جميع بروفات الحفل، كما تتابع وزارة السياحة والآثار استعدادات الحدث التاريخي المرتقب للترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

ومن المتوقع أن تبهر فعالية «الأقصر...طريق الكباش» العالم بالجمال والمقومات السياحية والأثرية الموجودة بالأقصر، والفعالية ستلقي الضوء على الحضارة المصرية العريقة، خاصة بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر.