افتتاح طريق الكباش.. كبير الأثريين يطرح مبادرة للاستفادة من الحدث

قبل يوم واحد من افتتاح طريق الكباش بالأقصر والذي تنظمه وزارة السياحة والآثار غدا 25 نوفمبر، دعا مجدي شاكر، كبير الأثريين بالوزارة، لاستثمار الحدث القومي، بإطلاق كرنفال عالمي سنوي لإحياء حدث افتتاح طريق الكباش، بشكل دوري بهدف إحياء الطقوس المصرية والترويج السياحي لمصر بشكل متجدد في مثل هذا الوقت، في إطار السعي لإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

وأضاف «شاكر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طريق الكباش والصحيح أنه اسمه طريق الإله، حسب التسمية المطرية القديمة، أو طريق المواكب، كان يستخدم في المواكب والأعياد والمناسبات القومية.

ما هو طريق الكباش؟

وأوضح: «المعبود آمون رع أو المعبود الرئيسي كان مستقرا في معبد الكرنك حسب المعتقد المصري، وكان كل عام في الفصل الثاني قبل الفيضان وكان في اعتقاد المصريين أن المعبود آمون يزور زوجته المعبودة أمونت في معبد الكرنك والمسافة بين المعبدين نحو 2 كيلو متر و700 متر، كما كان يقام في طريق الكباش احتفال سنوي، وتستمر الاحتفالية 11 يوما متواصلة، وفلسفة الاحتفال تعني التجدد والخصوبة».

وتابع: «يضم الطريق 1200 كبش في بداية إنشائه، في عهد الملك أمنحتب الثالث والد أخناتون من الأسرة الـ 18، وتبقى من الطريق نحو 300 كبش في الوقت الحالي»، مشيرا إلى أن الاحتفالات المصرية مسجلة على الجانبين من المتاحف بالأقصر.

وتابع «شاكر» أن الحدث ترويج مباشر للأقصر، لتصبح المدينة متحفا مفتوحا، داعيا لتبني كرنفال دولي بهذه المناسبة في الأعوام المقبلة وفي نفس تاريخ افتتاح طريق الكباش على أن يتم دعوة المقدمين على الزواج لإقامة احتفالهم بين جنبات الحضارة، على أن يتم ذلك بطقوس الحضارة المصرية القديمة وبملابس فرعونية، مع توفير أماكن إقامة، متوقعا أن هذا الكرنفال سيلاقي إقبالا عالميا، خاصة من محبي الحضارة المصرية القديمة على مستوى العالم، وأنه سيكون أفضل دعاية لمصر.

وتتابع وزارة الآثار أحدث التجهيزات لفعالية «الأقصر.. طريق الكباش» التي تلقي الضوء على الحضارة المصرية العريقة، خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ 14 عمودا بالمعبد، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ«طريق الكباش».

نادر عباسي يقود الحفل الفني في افتتاح طريق الكباش

كما يصاحب الفعالية حفل فني ضخم بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي الذي أبهر العالم خلال قيادة حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة بالفسطاط والذي أقيم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2021.