التفاصيل الكاملة لأوبريت حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر.. برا ونهرا وجوا

يشهد العالم أجمع خلال ساعات، احتفالية افتتاح طريق الكباش، بمدينة الأقصر، والتي تأهبت له المحافظة لتبهر الجميع بجمالها، وبكافة مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة والتي لا مثيل لها، إذ تفتح طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لأوبريت حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، والذي سيشهد حضور عدد من الشخصيات الهامة بمصر والعالم، ونجوم الفن، وتمتد فقراته بطول المدينة برًا ونهرًا وجوًا.

كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح طريق الكباش

- يبدأ الحفل مع غروب شمس يوم 25 من نوفمبر الجاري، وستكون البداية بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كيلومتر.

- في نفس اللحظة يجرى إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر، وتعانق السماء.

- من النيل ستتحرك 3 ذهبيات عائمة صممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات المقدسة آمون وموت وخنسو.

- ستنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية.

- انطلاق عدد من المناطيد في سماء الأقصر احتفالا بالافتتاح.

- من داخل معبد الأقصر تبدأ الاحتفالية الرسمية بخروج ثلاث محفات ترمز للثالوث المقدس، يحملها شباب بملابس فرعونية ويتقدمهم حاملوا البيارق، ليخرجوا من قدس الأقداس عبر الصرح الأول للمعبد، وصولا لتماثيل أبو الهول، إذ بداية طريق الكباش.

- مع بداية الموكب تعزف الأوركسترا الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، والتي ستعزف الموسيقى الفرعونية، ومن ثم أنشودة آمون، والتي يعاد إحياؤها بنفس الكلمات الفرعونية.

- يشارك الفنان محمد حماقي بأغنية ترحيبية لزوار الأقصر، تذاع بالتزامن مع فقرة راقصة من سوق سافوي.

أغنية لـ حماقي وأنشودة آمون ورقصات فرقة رضا

- تسجيل عدد من الفقرات بمعبد حتشبسوت والكرنك، وعدد من المواقع الأثرية بالمدينة، لإذاعتها بالتزامن مع الاحتفالية على غرار ما جرى بموكب المومياوات.

- تجهيز عدد من عربات الخيول «الحناطير» التي تتميز بها الأقصر، وإضاءة جوانبها، إذ ستشارك بإعادة تجسيد أغنية فرقة رضا الشهيرة «الأقصر بلدنا بلد سواح».