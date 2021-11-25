البيت الأبيض يعلن إجراء «بايدن» عملية جراحية.. «ورم حميد»

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، على لسان الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ «بايدن» أجرى عملية لاستئصال زوائد لحمية في القولون، مشيرا إلى أن الورم من النوعية الحميدة.

ورم الرئيس الأمريكي من النوع الحميد

وقال طبيب البيت الأبيض في بيان إن ورم القولون الذي تمت إزالته الأسبوع الماضي، خلال عملية بالمنظار، هو ورم حميد وبطيء النمو، لكنه قد يكون مرحلة سابقة لتشكل سرطان محتمل، مؤكدا على أنه لا داعي لاتخاذ مزيد من الإجراءات في الوقت الحالي.

تكهنات من خوض بايدن الانتخابات عام 2024

ويبلغ «بايدن» 79 سنة من العمر، وهو أكبر من تولى رئاسة الولايات المتحدة في تاريخها، وكان الرئيس الحالي للولايات المتحدة قد قال في وقت سابق إنه يتوقع أن يقدم على خوض انتخابات الرئاسة مجددا في 2024، جاء ذلك وسط التكهنات المستمرة من إتمام الأمر، خاصةً وأنّ كبر سنه قد يدفعه للتراجع.

بايدن ينقل صلاحياته لنائبته

وكانت قناة «سي إن إن» الأمريكية قد أفادت يوم الجمعة الماضية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوض صلاحياته الرئاسية إلى نائبته كاملا هاريس بسبب خضوعه لفحص جراحي روتيني للقولون بالمنظار، يستلزم تخديره، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن نائبة الرئيس ستعمل من مكتبها في الجناح الغربي خلال هذه الفترة، ولفتت «ساكي» إلى أن «بايدن» سيلازم حاليا مستشفى وولتر ريد قرب واشنطن لمتابعة تطور وضعه الصحي، وأشارت شبكة «سي إن إن» إلى أنّ كامالا هاريس تكون بذلك أول سيدة تتمتع بصلاحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

بايدن يخضع للكشف الطبي

وكان بايدن قد وصل صباح الجمعة الماضية إلى مستشفى والتر ريد العسكري بولاية ماريلاند لإجراء أول فحص طبي منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في يناير الماضي.