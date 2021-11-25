مدبولي: نسعى لتحويل مذكرة التفاهم مع «بوش» إلى مجمع لتصنيع الأجهزة المنزلية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تسعى لإقامة شراكة قوية مع شركة بوش الألمانية، من خلال تحويل مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة في يونيو 2019 إلى واقع ملموس، بإنشاء مجمع صناعي لشركة بوش لتصنيع الأجهزة المنزلية في مصر، وذلك في إطار دورها لدعم القطاع الخاص، لاستعادة دوره المهم والرائد، خاصة بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بحسب بيان، بالرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «بي إس إتش» للأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة لشركة «بوش» الألمانية، رودولف كلوتشر، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «بي إس إتش» مصر للأجهزة المنزلية، لويس الفاريز، وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مجمع صناعي لـ«بي إس إتش» قريبا في مصر

وأكد مدبولي خلال اللقاء، أنّ الحكومة تدعم وجود شركة «بي إس إتش» في السوق المصرية، خاصة وأنّها واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والآلات والمعدات الكهربائية في العالم، مشيرا إلى أنّ الحكومة بذلت جهودا حقيقية لدعم الشركة، كما حثّ مسؤولي شركة «بي إس إتش» على بذل أقصى الجهود للانتهاء من بناء المجمع الصناعي في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، تقدّم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «بي إس إتش» للأجهزة المنزلية، بالشكر للحكومة المصرية على جهودها الحثيثة لإنجاح الشراكة، بما يعكس الرغبة المخلصة لدعم القطاع الخاص، ويضع التزاما على الشركة للانتهاء من بناء المصنع في القريب العاجل.

«بي إس إتش» الأولى في تصنيع الأجهزة المنزلية أوروبيا

واستعرض كلوتشر في هذا الصدد، لمحة عن الشركة ومجالات عملها، مشيرا إلى أنّها تحتل المركز الأول في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية الكبيرة في أوروبا، ولديها 39 موقع إنتاج، ويعمل بها 60 ألف موظف، كما بلغ حجم أرباحها لعام 2020 13.9 مليار يورو، مضيفا أنّ الشركة تستحوذ على نسبة 9% من الحصة السوقية للأجهزة المنزلية الكبيرة، وعلى نسبة 5% من الحصة السوقية للأجهزة المنزلية الصغيرة في الأسواق التي تعمل بها.

وأوضح الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «بي إس إتش» للأجهزة المنزلية، أنّ مجالات عمل الشركة مُقسمة إلى 4 أقاليم، حيث تقع مصر في إقليم الشركة الذي يضم 130 دولة، ويبلغ عدد سكانه نحو 4.6 مليار شخص، أي ما يعادل 54% من مساحة العالم، ويضم اقتصادات سريعة النمو يُتوقع لها أن تبلغ 9% خلال الفترة من 2020-2025.

ولفت إلى أنّ الشركة تمتلك 11 مصنعا حول العالم، وسيكون المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه في مصر هو الأول للشركة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، موضحا أنّ الشركة تطمح من خلال شراكاتها الجديدة في مصر، لأن تصبح مركز إنتاج إقليمي لأفريقيا، والشرق الأوسط وأوروبا، وتطوير شبكة إنتاج وتوزيع وخدمة عملاء رئيسية متميزة.