«القوى العاملة»: تعيين 5036 شابا بالإسكندرية.. بينهم 64 من ذوي الهمم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 5036 شابا، منهم 64 من ذوي الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11643 راغب عمل منهم 203 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 372 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية فتشت في مجال السلامة والصحة المهنية على 403 منشآت، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 456 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ131 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، فضلاً عن بحث 194 شكوى.

المديرية تتلقى 234 شكوى خلال أكتوبر

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي، أن المديرية تلقت 234 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 167 شكوى مرحلة من شهر أغسطس، وتم بحث 186 شكوى منها، وتبين أن 83 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 103 محاضر للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 215 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد فتشت المديرية على 428 منشأة، وعمل 36 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 257 محضرا، وبحث 160 شكوى عمالية، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

صرف 36 منحة مولود جديد بمبلغ 93 ألف جنيه

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 36 منحة مولود جديد بمبلغ 93 ألف جنيه، وإصدار 2349 بوليصة تأمين للعاملين بالمقاولات، وصرف 80 ألفاً و178 جنيهاً رعاية صحية لـ87 عاملاً من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج، فضلاً عن تسجيل 75 عاملا غير منتظم جديد على المنظومة.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب جددت المديرية 41 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ8 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التدريب المهني، عقدت المديرية 4 دورات تدريبية في برامج التدريب التحويلي بمراكز التدريب المهني، استفاد منها 55 متدرباً ومتدربة، كما استخرجت 1479 شهادة قياس مستوى المهارة، و1305 رخص مزاولة الحرفة.