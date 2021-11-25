«السياحة»: أسعار جديدة للإقامة بالفنادق المصرية بداية من مايو المقبل

تستعد وزارة السياحة والآثار قبل نهاية الشهر الجاري إلى زيادة الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق المصرية، والتي سيتم البدء في العمل به بداية من شهر مايو المقبل، وكشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة أن إعلان الحد الأدنى الجديد قبل بداية شهر ديسمبر المقبل يأتي في إطار العرف السياحي الذي يحتم الإعلان عن أية زيادة في أسعار البرنامج السياحي قبل 6 أشهر من التطبيق، وذلك حتى تكون هناك فترة كافية لشركات السياحة والفنادق المصرية لتعديل تعاقداتها مع الشركات الأجنبية المنظمة للرحلات السياحية لمصر وفقا للأسعار الجديدة.

50 دولارا أقل سعر للإقامة بفندق 5 نجوم في الليلية

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن الحد الأدنى الجديد للأسعار الذي سيتم تطبيقه بداية من شهر مايو المقبل سيكون فيه أقل سعر للإقامة بالغرفة بفندق 5 نجوم هو 50 دولارا في اليوم، وللإقامة بغرفة بفندق فئة 4 نجوم 40 دولارا في اليوم، وللإقامة بغرفة بفندق فئة 3 نجوم 30 دولارا في اليوم، وللإقامة بغرفة بفندق فئة نجمتين 20 دولارا في اليوم، وبالنسبة للفندق فئة نجمة واحدة فإن أقل سعر للإقامة بالغرفة في اليوم هو 10 دولارات.

الفنادق ستحاسب ضريبيا وفقا للأسعار الجديدة مايو 2022

وأشار المصدر إلى أن مصلحة الضرائب ستبدأ في محاسبة المنشآت الفندقية ضريبيا بداية من شهر مايو 2022، وفقا للحد الأدنى الجديد للأسعار، لافتا إلى أنه يمكن للفنادق بيع الغرف الفندقية دون حد أقصى شريطة أن يكون السعر المباع به أعلى من الحد الأدنى الذي حددته وزارة السياحة والآثار بالنسبة لمقابل خدمة الإقامة بالفنادق.

وأوضح المصدر أن الغرض الرئيسي من إقرار حد أدنى للإقامة بالفنادق هو تجويد الخدمة المقدمة للنزلاء، فضلا عن القضاء على ظاهرة حرق الأسعار وبيع البرنامج السياحي لمصر بسعر قليل، إضافة إلى زيادة الاستفادة الاقتصادية للدولة من صناعة السياحة، لافتا إلى أن وزارة السياحة بدأت للمرة الأولى في تطبيق حد أدنى لسعر الغرف الفندقية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت إبريل الماضي أنه سيتم تطبيق حد أدنى لمقابل الإقامة بالفنادق يتم العمل به بداية من شهر نوفمبر 2021 بحيث يكون أقل سعر للإقامة بفندق 5 نجوم 40 دولارا في اليوم وللإقامة بفندق 4 نجوم 28 دولارا في اليوم.