«المنشآت الفندقية» تكشف آليات معرفة التزام الفنادق بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف

قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، اليوم، إن الفنادق المصرية بدأت أمس، في بيع الغرف الفندقية وفقا للحد الأدنى للأسعار الذي حددته وزارة السياحة والآثار؛ بحيث يبلغ أقل سعر لمقابل خدمة الإقامة بالفندق فئة الـ5 نجوم 40 دولارا في اليوم، فيما يبلغ أقل سعر لخدمة الإقامة بالغرفة فئة 4 نجوم 28 دولارا، لافتا إلى أن الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالغرف الفندقية فئة الـ3 نجوم أقل من تلك الأسعار، إلا أنه لم يتم وضع حد أدنى لها.

وأضاف الشاعر لـ«الوطن»، أن هناك آليات لمراقبة التزام الفنادق ببيع خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية وفقا للحد الأدنى للأسعار؛ أهمها أن الضرائب تحاسب الفنادق وفقا للحد الأدنى للأسعار بداية من أمس الإثنين، موضحا أن الفنادق التي تبيع بأقل من الأسعار المقررة يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للحد الأدنى المقرر، على أن تتحمل تلك المنشآت فارق السعر.

فوائد الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية

وأوضح أنه يجوز للفنادق بيع الغرف الفندقية بأسعار أعلى من الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية، لافتا إلى أن إقرار حد أدنى لأسعار الفنادق يقضي على بيع البرنامج السياحي لمصر بسعر رخيص، فضلا عن إنهاء ظاهرة حرق الأسعار التي تسببت في خسائر مالية كبيرة لقطاع السياحة المصرية، كما يرفع من جودة الخدمات المقدمة بالفنادق، وكذلك نسبة مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي المصري.

لا تفريق بين المصريين والأجانب في الحد الأدنى للأسعار

وأكد عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنه لا تفريق سعري بين السائح الأجنبي والمواطن المصري في تطبيق الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية بحيث يكون أقل سعر لبيع الغرفة للمصريين بفندق الـ5 نجوم في حدود 650 جنيها، وأقل سعر بفندق الـ4 نجوم في حدود 450 جنيها، وهو ما يعادل سعر الحد الأدنى بالدولار الأمريكي.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أصدر قرارا إبريل الماضي، بتحديد حد أدنى لبيع الغرف الفندقية؛ بحيث يكون أقل سعر لبيع الغرفة بفندق 5 نجوم 40 دولارا، وللغرفة بفندق الـ 4 نجوم 28 دولارا في اليوم.