5 إجراءات لتطبيق اشتراطات السلامة الصحية بالفنادق

إجراءات عديدة اتخذتها الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لإنهاء أية أزمات تتعلق باشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت السياحية والفندقية، خاصة بعد إصابة عدد من السياح الروس بالغردقة بالإسهال ونقلهم للمستشفى، إذ شددت الوزارة على كافة المنشآت بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية التي جرى إقرارها لمنع انتشار فيروس كورونا، كما حذرت وزارة السياحة من مخالفة تلك الإجراءات، كونها تعرض الفنادق والمطاعم السياحية للعديد من العقوبات تصل إلى الإغلاق وإلغاء الترخيص.

شركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة، وفقا لما أوضحته في بياناتها الرسمية، وتصريحات مسئولي التفتيش والمراقبة على سلامة الغذاء، الآتي:

1- تكثيف لجان وزارة السياحة المكلفة بالتفتيش المفاجئ على التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء، وأيضا الإجراءات الاحترازية.

2- التنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية المحلية عن طريق المحافظات، لإرسال لجان تابعة لتلك الجهات لمراقبة التزام المنشآت باشتراطات السلامة الصحية.

3- تكليف شركات دولية متخصصة في مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية، بالمرور على الفنادق والمطاعم، وإجراء التفتيشات اللازمة في هذا الإطار.

4- تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية إلزامية، لجميع العاملين في المنشآت الفندقية لتعريفهم، باشتراطات السلامة الصحية المطلوبة.

5- إلزام كل منشآة فندقية بتواجد مراقب جودة لقياس جودة الخدمة المقدمة للنزلاء بالفنادق، خصوصا في مسألة سلامة الغذاء.

الارتقاء بمستوى الخدمات الفندقية

ومن جهته، قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة بالفنادق والمطاعم السياحية خاصة المتعلقة باشتراطات السلامة الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحرص على سلامة وجودة الأطعمة المقدمة للنزلاء، لافتا إلى أن المنشآت السياحية والفندقية التي ستخالف تلك الإجراءات، يجرى توقيع عقوبات عليها تصل للإغلاق.