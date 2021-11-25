شروط «التضامن» لاستقبال المرأة المعنفة بمراكز الاستضافة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مصر حريصة على دعم المرأة لافتة إلى تشريع العديد من القوانين الداعمة للمرأة مثل قانون تجريم الختان والتحرش ضد النساء وقانون الإعاقة والتأمينات، مؤكدة أن الوزارة لديها 8 مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف، ودعمهن قانونيا ونفسيا واقتصاديا، وإعادة دمجهن في المجتمع، بالإضافة إلى تغيير اللائحة التنفيذية لتلك المراكز لتستقبل المعنفات من ذوي الإعاقة ومن اللاجئين، وغيرهن من الأولى بالرعاية.

وأكدت «القباج»، فى تصريحات صحفية سابقة، أن مراكز توجيه واستضافة المرأة المعنفة، تستهدف تعزيز تماسك الأسرة المصرية، وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الإندماج في الأسرة والمجتمع.

تغيير اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة

وأشارت إلى رفع سن الذكور في اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة المعنفة من 10 سنوات مع أمهاتهم إلى 12 عاما، حتى يحصل الطفل على كفايته من الرعاية، مؤكدة أن السيدة المعنفة كانت تخرج من الدار بعد 3 أشهر، وطبقا للائحة تخرج بعد 6 شهور قابلة للتجديد.

يشار إلى أن مراكز استضافة وتوجيه المرأة تعد إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، من خلال توفير الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أي إمرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني.

شروط استضافة المرأة بمراكز المعنفات

- أن تتعرض المرأة أو الفتاة للعنف .

- أن تكون مصرية أو أجنبية متزوجة من مصري بموجب وثيقة رسمية أو مطلقة منه في فترة عدتها.

- أن تسدد الرسوم التي تقرها لجنة الإشراف وفقاً للبحث الاجتماعي.

- أن تكون مستوفية لشروط اللياقة «البدنية، العقلية».

إجراءات التقديم في مراكز المرأة المعنفة

تقديم طلب الالتحاق للمركز .

تقديم المستندات المطلوبة .

سداد رسوم الإقامة حال وجود دخل وهي ربع الدخل الثابت.

تعرض على لجنة محلية .

التعهد بتنفيذ واحترام النظام الداخلي للمركز .

التواصل مع مراكز الحماية بالمحافظات الأخرى للتأكد من عدم إزدواجية الخدمة للمستفيدة.