4 شروط و 5 إجراءات للإقامة في مراكز المرأة المعنفة: «لو كنتي مطلقة أو متزوجة»

يتعرض كثير من السيدات المتزوجات للعنف من قبل أزواجهن تصل إلى طردهن من بيوتهن في منتصف الليل، فيتخذن من الشارع مأوى لهن، ويستنجدن بالآخرين، الأمر الذي يرفضه الكثيرون في مصر، فالعادات والتقاليد المصرية لاتسمح بذلك، في وقت تنتشر به الجرائم، لذا تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، بصفتها قطاع دوره الأساسي حماية المجتمع، بتقديم الدعم للسيدات التي تتعرض لكل أنواع العنف، من خلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة، ولكن بشروط تتمثل في الأتي:

شروط استضافة المرأة المعنفة

- أن تتعرض المرأة أو الفتاة للعنف.

- أن تكون مصرية أو أجنبية متزوجة من مصري بموجب وثيقة رسمية، أو مطلقة منه في فترة عدتها.

- أن تسدد الرسوم التي تقرها لجنة الإشراف وفقًا للبحث الإجتماعي .

- أن تكون مستوفية لشروط اللياقة سواء البدنية أو العقلية.

إجراءات الإقامة فى دور الاستضافة

- تقديم طلب الالتحاق للمركز.

- سداد رسوم الإقامة في حالة وجود دخل وهي ربع الدخل الثابت.

- تعرض السيدة المعنفة على لجنة محلية.

- التعهد بتنفيذ واحترام النظام الداخلى للمركز.

التواصل مع مراكز الحماية بالمحافظات الأخرى، للتأكد من عدم إزدواجية الخدمة المستفيدة.

تقديم دعم اقتصادي واجتماعي للمعنفة

وأشارت وزارة التضامن في تقرير صادر عنها، إلى أنه يجرى العمل على تطوير النظم المؤسسية لمراكز الاستضافة وتطوير معايير جودة ومؤشرات متابعة وتقييم وتطوير اللوائح والنظم الإجرائية لهذه المراكز.

وأكدت أنه من خلال مراكز استضافة المرأة المعنفة، يجرى تقديم دعم اقتصادي واجتماعي لها، كما يجرى التعامل مع كل مستفيدة حسب احتياجاتها، وحسب الموقف الذي تعرضت له المعنفة، كما تقدم الأخصائية النفسية كل أشكال الدعم بعد شرحها الموقف الذي تعرضت له، أو تعليمها حرفة ومساعدتها من خلال الجمعيات الأهلية على توفير فرصة عمل.

أماكن مراكز استضافة المرأة المعنفة

ترصد «الوطن» أماكن مراكز استضافة المرأة المعنفة:

- محافظة القاهرة: يقع مركز استضافة المرأة بـ17 شارع أسماء فهمي بارض الجولف بمدينة نصر.

- محافظة الجيزة: يقع مركز استضافة المرأة بالحي السادس المجاورة الأولى - محطة دولسى بـ6 أكتوبر بجوار سنتر الزعيم.

- محافظة الإسكندرية يقع مركز استضافة المرأة بشارع مسجد مصطفى كامل- قسم سيدى جابر.

- محافظة بني سويف يقع مركز استضافة المرأة بشارع 23 يوليو بمبنى الإدارة الاجتماعية لمركز بني سويف.

- محافظة الدقهلية يقع مركز استضافة المرأة بملحق دار الأمل للمسنين.