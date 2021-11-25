سعفان: حصر العمالة غير المنتظمة بمدينة بدر لرعايتهم اجتماعيا وصحيا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه جرى حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات رقم قومي جديدة بالمهنة.

سعفان: التأمين على 11 ألف عامل غير منتظم

وأشار وزير القوي العاملة، إلى أنه يجري استكمال الحصر والتسجيل حاليًا في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد 15 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، لافتا إلي أنه جرى التأمين علي 11 ألف عامل غير منتظم بقطاع المقاولات كبداية لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وأكد الوزير، «مستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، كما تم حصر ما يقرب من 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، ومثلهم بالوادي الجديد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية».

وفي نفس الإطار قال مدحت الغمراوي، وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة: إنه بناء على تعليمات الوزير بحصر العمالة غير المنتظمة، قام مكتب القوي العاملة بمدينة بدر بزيارة موقع الشركة الصينية بمنطقة جنيفة بطريق الروبيكي بمدينة بدر والمنفذة لمحطات مترو الأنفاق بالمدينة وعمل حصر للعمالة بهذه الفئة تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم بالرعاية الاجتماعية والصحية.

وأشار المهندس حسن السيد، مدير مكتب عمل بدر، إلى أن عملية الحصر تتم حاليا ومستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدا لقيام وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية بتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، لافتا إلى قيام إدارة التفتيش بمكتب عمل بدر برئاسة صباح أحمد عمر، مفتش عمل بدر، بحصر العمالة على مستوى المدينة.