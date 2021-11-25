تفاصيل مشروع «JANNA» بـ6 أكتوبر.. الشقة تبدأ من 150 مترا

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروع «JANNA»، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقهما المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الهيئة والجهاز، في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة وتذليل أي عقبات.

مساحات شقق JANNA تبدأ من 150 مترا

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها بمواقع المشروع بمتوسط نسبة إنجاز80% بمختلف القطاعات، إذ يشتمل مشروع «JANNA» على 6720 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 100م2: 150م2 بإجمالي «280 عمارة» بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، شاملة أعمال المرافق وتنسيق الموقع، كما أن المشروع يتم تنفيذه في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير وحدات سكنية لشرائح الدخل المختلفة.

كما عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، اجتماعا مع مسئولي المشروع والشركات المنفذة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بالموقع، وكذا خطة تسليم الوحدات للحاجزين، موجهًا بسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وضرورة الاهتمام بجوده التنفيذ.

استكمال تنفيذ أعمال الطرق والكهرباء

فيما أوضح المهندس عادل النجار، أنه يجري حاليًا استكمال تنفيذ أعمال الطرق والكهرباء بالموقع بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات بعددٍ من العمارات وعدد من مباني الخدمات، بجانب أعمال تنسيق الموقع.

وأشار «النجار» إلى أن المشروع يقع على مساحة 155 فدانًا بمنطقة التوسعات الشمالية على بُعد دقائق من كوبري العبور، وبالقرب من طريق جمال عبدالناصر والطريق الشمالى للمدينة، كما أن الموقع ثري بالمسطحات الخضراء، وأعمال تنسيق الموقع، التي تشتمل على حمامات سباحة ومناطق ألعاب للأطفال، بالإضافة إلى برجولات ومقاعد GRC، وأعمدة ديكورية، كما أن الكمباوند محاط بسور وبوابات إليكترونية وكاميرات مراقبة على المداخل والمخارج، بجانب شركة أمن وحراسة، وشركة نظافة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن عدد الشركات العاملة بالمشروع 11 شركة، ويتم التنفيذ تحت إشراف كلية الهندسة بالقاهرة، وكلية الهندسة بجامعة بنها «شبرا»، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وأن هناك خطة ممنهجة لأعمال التطوير في كافة الأحياء بالمدينة .