بريد الوطن .. اعفني من مقدم حجز شقة ضمن أي مبادرة يا وزير الإسكان

أنا سيدة أعانى من مرض السكر المعتمد على الأنسولين بمضاعفات، ويتم علاجى على نفقة الدولة، وأتقاضى معاش تكافل وكرامة، ومتزوجة من رجل أرزقى، ليس له دخل ثابت، ونعول ثلاثة أولاد وبنتاً، ونقيم جميعاً فى شقة مستأجرة طبقاً لقانون الإيجار الجديد، فى منطقة عزبة خير الله بدار السلام، ندفع مقابل تأجيرها مبلغ 550 جنيهاً شهرياً، والعقد على وشك الانتهاء، وغير قادرة على التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، أو الإسكان الاجتماعى، أناشد وزير الإسكان، التكرم بمنحى وحدة سكنية ضمن أى مبادرة تراها الدولة، وأنا على استعداد لدفع الأقساط المطلوبة، إذا تم إعفائى من مقدم حجز الوحدة.

عزة شحاتة طنطاوى - دار السلام - القاهرة

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