قطع الكهرباء عن 12 منطقة بكفر الشيخ للصيانة.. ومتابعة أعمال النظافة

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بنطاق محافظة كفر الشيخ ،اليوم، وذلك للقيام بأعمال الصيانة، حيث سيجرى قطع الكهرباء عن 12 منطقة، وذلك بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة، وذكرت في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع التيار الكهربائي هي: «منشأة الصفا وتوابعها، الرملة وجزء من سيدي غازي التابعة لهندسة كهرباء شرق كفر الشيخ، وكفر السودان وتوابعها التابعة لهندسة كهرباء شمال دسوق، وقرى أبو مصطفى وتوابعها بمركز الرياض».

كما سيجرى قطع الكهرباء عن عدد من قرى مركز الحامول مثل «السحايت وتوابعها إضافة إلى قومسيون شرق وتوابعها التابعة لمدينة مطوبس، وأبوشعلان والخاشعة بمدينة بلطيم، حلمي حسين وتوابعها بمدينة بيلا، وبعض المناطق بمدينة سيدي سالم، الحيطة وأم يوسف والبحيري التابعة لهندسة كهرباء جنوب دسوق».

رئيس مدينة سيدي سالم يتابع أعمال النظافة في الشوارع

وفي سياق متصل، تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرية الورق لضمان الانتهاء منها في المواعيد المحددة، وذلك بحضور بلال عبد السلام غنيم رئيس الوحدة المحلية لقرية الورق.

كما تابع رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة، وصيانة وتسليك خطوط خفض المنسوب، وأعمال الرش والتطهير، ورفع تراكمات القمامة أول بأول بقرية الروضة، وأعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة بـ«أبوعيسى» التابعة للوحدة المحلية بقرية البلاصي، ومتابعة أعمال النظافة بقرية برية لاصيفر، بجرارات وعمال الوحدة، ورفع تراكمات القمامة بقرية الحدادي، للحفاظ على الصحة العامة لأبناء هذه القرى.