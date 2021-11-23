إحالة مسؤول الدفع الإلكتروني بـ«تعليم سيدي سالم» للمحكمة التأديبية

قرر محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إحالة مسؤول الدفع الإلكتروني بالإدارة التعليمية بمدينة سيدي سالم، للمحكمة التأديبية المختصة، ووقفه عن العمل، بناء على مذكرة المديرية المالية بمحافظة كفر الشيخ الإدارة العامة للتفتيش، إدارة البحوث والاختلاسات، وذلك بسبب اكتشاف واقعة تمثل مخالفة مالية، حيث تبين أن المسؤولين مسئولية مباشرة عن تلك الوقائع هو موظف الدفع الإلكتروني السابق والحالي.

وقف الموظف طيلة مدة التحقيق

وقال «عبدالله»، في بيان له، إن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارا برقم 1469، حيث نصت المادة الأولى على وقف «ب. م. م. ا»، مسؤول الدفع الإلكتروني بالإدارة التعليمية بسيدي سالم عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق، ولمدة شهر بداية من اليوم التالي لصدور هذه القرار، مع وقف نصف أجره طوال مدة الوقف، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إخطار المحكمة التأديبية المختصة بحالة الوقف، طبقا لنص المادة رقم 13 من القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

انتظام الدراسة في مدارس كفر الشيخ

وفي سياق مختلف، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عددا من المدارس لمتابعة انضباط العملية التعليمية وانتظام الدراسة والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية، وكذلك للتأكد من إزالة تراكمات مياه الأمطار بأفنية وأسطح وطرقات المدرسة، حفاظًا على حياة الطلاب واستقرار العملية التعليمية.