مصرع «عامل بناء» انقلبت عليه سيارة في «وصلة أبو سلطان» بالإسماعيلية

لقي عامل بناء في الثلاثينيات من العمر مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة ملاكي عليه بطريق الإسماعيلية فايد الصحراوي.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي على دارجة نارية يستقلها شاب في الثلاثينيات من العمر على طريق «وصلة أبو سلطان» التابعة لمركز ومدينة فايد.

وفاة الشاب في الحال

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث فور وقوعه إلا أن الشاب كان قد توفي في مكان الحادث.

وانتقل ضباط الشرطة والخدمات المرورية إلى مكان الحادث فور وقوعه وتحفظت الشرطة على الجثمان، ونقل إلى ثلاجة مستشفى القصاصين المركزي.

وفاة شخصين وإصابة 20 في حادث وصلة أبو سلطان أمس

وكان قد شهدت وصلة أبو سلطان أمس حادث مأساوي راح ضحيته شخصين بينهما طفل وأصيب 20 آخرين جراء انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال الزراعيين.

وقالت المصادر الطبية في مستشفى جامعة قناة السويس، إن 13 حالة بين المصابين تحت سن 18 سنة بينهم 3 أطفال في سن 10 سنوات تقريباً في حالة غير مستقرة.

وأعلنت مستشفى جامعة قناة السويس أمس رفع حالة الطوارئ القصوى واستدعاء كافة استشاريي الجراحة والعظام والصدر والعناية المركزة فيما تم فتح كافة غرف العمليات لعمل الجراحات اللازمة للمصابين.